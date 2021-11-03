Сторона следствия пока не обратилась в суд для принудительного отбора биологических образцов у подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове 26 октября Николая Харьковского.

Об этом сообщил адвокат дочери 58-летнего погибшего в аварии Игоря Носова Игорь Черняк.

По его словам, после ДТП 16-летний Николай Харьковский отказался от добровольной сдачи крови на анализ.

– Безусловно, это его право по закону. Но у стороны следствия есть право обратиться в суд для принудительного отбора биологических образцов. Пока это право не реализовано, – сообщает Игорь Черняк.

Представитель пострадавшей стороны подчеркивает: именно анализ крови может полностью исключить отсутствие в организме каких-либо веществ, прямо влияющих на квалификацию преступления.

– Иными словами, отобранный анализ мочи исключает многое, но далеко не все! – добавляет адвокат.

Вместе с тем, Игорь Черняк сообщает, что в настоящее время следствие собрало довольно значительный объем доказательств, подтверждающий, что за рулем Infiniti находился именно Николай Харьковский.

– Во-вторых, по делу очень оперативно был назначен ряд необходимых экспертиз. Хотелось бы верить, что они будут проведены в кратчайшие сроки без какой-либо волокиты, – выражает надежду Игорь Черняк.

Третьим важным моментом в этом резонансном деле является установление всех непосредственных очевидцев ДТП.

– Уверен, что органы Нацполиции сделают для этого все возможное. Наша общая задача – им в этом помочь, – отмечает адвокат.

Смертельное ДТП в Харькове произошло 26 октября в 20.40. 16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский проехал на красный свет светофора на перекрестке улиц Гагарина и Одесской со скоростью более 100 км/ч и столкнулся с Chevrolet.

Последний автомобиль от мощного удара просто разорвало на части. 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте.

Трех пассажиров Infiniti – двух 19-летних парней и 16-летнюю девушку – госпитализировали в больницу.

Водителю Infiniti Николаю Харьковскому оказали помощь амбулаторно.

16-летний водитель, пока находился в больнице, пытался ввести следствие в заблуждение. Несовершеннолетний, зайдя в туалет, с чужого телефона позвонил на линию 102 и сообщил о похищении Infiniti.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления.

28 октября подозреваемому в смертельном ДТП Николаю Харьковскому избрали меру пресечения в виде 60 суток ареста без права залога.

Источник: Игорь Черняк