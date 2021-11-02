В Харькове 29-летнего мужчину приговорили к 11,5 годам тюрьмы за изнасилование девочки, которой не исполнилось и 14 лет.

Приговор харьковчанину вынесли за преступление в отношении малолетней сестры его сожительницы в сентябре 2019 года.

Мысль об изнасиловании у мужчины возникла, когда, вернувшись домой, застал девочку одну. Ребенок в это время как раз спал на кровати.

Проснувшись, девочка начала сопротивляться и пыталась оттолкнуть обидчика.

Однако ей не удалось себя защитить, потому что осужденный имел значительное физическое преимущество.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли представители Харьковского районного управления полиции №2.

О наказании для злоумышленника ходатайствовали представители Салтовской окружной прокуратуры.

12 октября в Сарненском районе Ровенской области 28-летнего мужчину взяли под стражу на 60 дней без права внесения залога после объявления подозрения в изнасиловании 13-летней падчерицы.

По данным следствия, летом 2021 года мужчина вступил в половой акт с несовершеннолетней дочерью своей сожительницы.

За содеянное ему грозит заключение до 15 лет.