В Сумах 11-летнего мальчика госпитализировали в больницу с резаной раной после конфликта со сверстником. Сейчас жизни несовершеннолетнего ничего не угрожает.

Полицию о чрезвычайном происшествии известили врачи скорой.

На место немедленно выехала следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.

Как установили правоохранители, травму ребенок получил во время ссоры во дворе жилого дома.

– Когда конфликт сверстников перерос в драку, один из мальчиков вытащил нож и ранил им другого, – отмечают в Нацполиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нанесения умышленного легкого телесного повреждения.

Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, до 200 часов общественных работ или до года исправительных работ.

Пока правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Харькове четырехлетнего мальчика временно поместили в учреждение здравоохранения после того, как его избила мать прямо во время прямого эфира в Instagram.

Полицейские провели с матерью профилактическую беседу о недопущении применения насилия в отношении малолетнего ребенка и составили административный протокол по факту совершения домашнего насилия.

За такие действия предусмотрен штраф от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан, от 30 до 70 часов общественных или до 10 суток административного ареста.