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Валентина Летяк |

Стычки на митинге антивакцинаторов в Запорожье: пятеро задержаны, есть потерпевший

Мітинг антивакцинаторів у Запоріжжі

Под стенами Запорожской ОГА 3 ноября прошла акция протеста против вакцинации от коронавируса, которая завершилась стычками и задержанием пяти участников.

Они сознательно не выполняли законные требования по использованию защитных масок, соблюдению дистанции и провоцировали сотрудников полиции.

Во время задержания один из мужчин упал на землю. Правоохранители оказали ему первую неотложную медицинскую помощь и вызвали скорую.

Для диагностирования травм пострадавшего направили в лечебное учреждение.

Руководство полиции в Запорожской области назначило служебное расследование относительно законности действий подчиненных.

В случае установления нарушений, материалы будут направлены в Государственное бюро расследований в Запорожской области.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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