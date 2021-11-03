Под стенами Запорожской ОГА 3 ноября прошла акция протеста против вакцинации от коронавируса, которая завершилась стычками и задержанием пяти участников.

Они сознательно не выполняли законные требования по использованию защитных масок, соблюдению дистанции и провоцировали сотрудников полиции.

Во время задержания один из мужчин упал на землю. Правоохранители оказали ему первую неотложную медицинскую помощь и вызвали скорую.

Для диагностирования травм пострадавшего направили в лечебное учреждение.

Руководство полиции в Запорожской области назначило служебное расследование относительно законности действий подчиненных.

В случае установления нарушений, материалы будут направлены в Государственное бюро расследований в Запорожской области.