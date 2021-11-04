Бегала в белье по лужам: свидетели рассказали о матери умершей 8-летней лучанки

В Волынской области, где 28 октября умерла 8-летняя Ульяна, соседи ее семьи рассказали подробности жизни мамы девочки.

О девочке в школе и доме вспоминают с положительной стороны. Что касается матери, то ее охарактеризовали как довольно странную и агрессивную. На контакт с жителями дома она не шла, однако доставляла им немало хлопот.

— Бегала в белье по лужам, бросалась на детей и… лаяла, — рассказали соседи.

Кроме восьмилетней Ульяны, у мамы девочки Натальи есть совершеннолетний сын, который уже давно живет отдельно от матери и сестры.

– Дети этой женщины, что старший парень, что девочка – абсолютно нормальные. О маме ребенка не могу ничего хорошего сказать. Я лично три года назад писала на нее заявление в полицию и в службу по делам детей из-за того, что она бросалась на моего четырехлетнего ребенка (…) Участковый отказался принимать заявление, я ходила в горотдел. Все закончилось тем, что к ней пришли и провели так называемую профилактическую работу, – рассказала соседка потерпевшей девочки.

Женщина напомнила, что отец детей покинул семью около двух лет назад. Предположила, что, вероятно, причина такого решения мужа заключается в психических отклонениях жены.

Жители многоэтажки слышали версию об отравлении ребенка каштанами, однако полностью подтвердить или опровергнуть информацию не могут.

На дверях квартиры, где жила девочка, уже месяц висит записка Ульяны, в которой ребенок вывел приглашение на день рождения 28 сентября. К слову, она умерла ровно через месяц после праздника.

В записке девочка приглашала к себе на день рождения папу Мирослава и брата Тараса.

Ее не стало, а записка, написанная детской ручкой, так и висит на дверях.

Из собственных источников выехавшим на место происшествия журналистам ИА Волынские Новости стало известно, что восьмилетняя Ульяна училась в Луцкой общеобразовательной школе №15.

В настоящее время продолжается следствие.

Ребенок, вероятно, мог отравиться каштанами.

По предварительной информации, девочка ела дома блюдо из каштанов, которое приготовила ей мама. После того, как ей стало плохо, она не вызвала скорую, а попыталась самостоятельно помочь ребенку.

Источник: ИА Волынские Новости

Фото: ИА Волынские Новости