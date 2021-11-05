Роковое столкновение фуры и легковушки: под Полтавой случилось смертельное ДТП

В селе Абазовка под Полтавой произошла смертельная авария. На трассе Киев-Харьков столкнулись грузовик и автомобиль.
Водитель грузовика начал резко тормозить, чтобы пропустить пешехода. А водитель легковушки не успел среагировать и влетел в многотонку.
Такая версия не удивила бы никого из местных, ведь авария произошла на нерегулируемом переходе.
На этом месте было уже не одно смертельное столкновение, жертвами которых становились пешеходы.
В последний раз летом водитель на бешеной скорости насмерть сбил четырехлетнюю девочку.
Но именно эта авария не похожа на предыдущие.
4 ноября в Одессе на Адмиральском проспекте водитель автомобиля Opel сбил на пешеходном переходе 15-летнюю девушку, 21-летнего парня и скрылся.
Девушка погибла на месте происшествия, парня с переломом ноги госпитализировали в больницу.
Для поиска водителя правоохранители ввели в области специальную полицейскую операцию перехвата.