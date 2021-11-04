Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия
Абрамова Юлія |

Харьковчанин, взорвавший авто с человеком, получил 15 лет заключения

Патрульна поліція

В Харькове признали виновным 36-летнего мужчину из-за хранения и ношения взрывного устройства без предусмотренного разрешения. Он покушался на жизнь водителя Toyota Corolla.

Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил ручную осколочную гранату в салон автомобиля.

Харків’янин, який підірвав авто з людиною отримав 15 років ув'язнення

В результате взрыва водитель получил телесные повреждения, а именно: частичную ампутацию нижней трети правой и левой голени, рваные раны правой руки, закрытую травму грудной клетки с множественными ранениями грудной клетки, ушибом сердца и легких.

В результате повреждений автомобиль пострадавшего полностью уничтожен.

— За покушение на жизнь и уничтожение чужого имущества, совершенное путем взрыва, ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, — сообщил руководитель окружной прокуратуры Владимир Куприянов.

Читайте
Вблизи Харькова взорвалась автозаправка

В Харькове произошло ДТП. 16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский проехал на красный свет светофора на перекрестке улиц Гагарина и Одесской со скоростью более 100 км/ч и столкнулся с Chevrolet.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка