Харків’янин, який підірвав авто з людиною отримав 15 років ув'язнення

В Харькове признали виновным 36-летнего мужчину из-за хранения и ношения взрывного устройства без предусмотренного разрешения. Он покушался на жизнь водителя Toyota Corolla.

Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил ручную осколочную гранату в салон автомобиля.

В результате взрыва водитель получил телесные повреждения, а именно: частичную ампутацию нижней трети правой и левой голени, рваные раны правой руки, закрытую травму грудной клетки с множественными ранениями грудной клетки, ушибом сердца и легких.

В результате повреждений автомобиль пострадавшего полностью уничтожен.

— За покушение на жизнь и уничтожение чужого имущества, совершенное путем взрыва, ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, — сообщил руководитель окружной прокуратуры Владимир Куприянов.

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В Харькове произошло ДТП. 16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский проехал на красный свет светофора на перекрестке улиц Гагарина и Одесской со скоростью более 100 км/ч и столкнулся с Chevrolet.

Источник: Харьковская областная прокуратура