В Днепре племянник приревновал дядю к молодой жене и устроил кровавое месиво

В Днепре 24 октября в частном доме убили 47-летнего мужчину. В полицию обратилась женщина и сообщила, что обнаружила тело родственника с телесными повреждениями без признаков жизни.

Истерзанное тело мужчины нашла тетя, которая до сих пор не может оправиться от шока.

Смертельными для хозяина дома стали болевой шок и огромная кровопотеря. Перед тем, как скрыться с места расправы, убийцы нанесли жертве более полусотни ударов.

Жил Евгений одиноко и тихо. Работал разнорабочим и периодически выпивал. Соседи говорят, мужчина и мухи не обидел.

Родные мужчины подумали, что он стал жертвой разбойников. Потому что дом преступники буквально перевернули вверх дном и вынесли все ценные вещи, которые были у хозяина.

Впоследствии полицейские сообщили мотив убийства — мужчину, по их данным, убили не ради наживы, а из-за ревности. Двух подозреваемых уже задержали — фактически по горячим следам. Они даже не успели избавиться от вещей жертвы.

— Оба они — жители Днепра, обоим по 24 года, один из подозреваемых ранее был осужден за совершение разбойного нападения. Раньше между одним из мужчин и жертвой уже был конфликт, как удалось установить, на почве ревности. Поэтому следствие рассматривает и эту версию, – рассказала сотрудница отдела коммуникации полиции Днепропетровщины Ольга Кузнецова.

Организатором преступления оказался, по данным полиции, племянник Евгения. Они с другом, якобы, ночью ворвались в дом и забили дядю до смерти. Скорее всего, Яков приревновал к нему свою молодую жену.

— Его жена, этого Яши, любительница выпить. Она предложила Евгению выпить, а тот согласился. На этом разошлись. А она, дура, сказала, что с ним пила, а он говорит: Ты, может, с ней еще и спал? Но Евгений этого не делал, – говорит тетя убитого.

Теперь за неистовую ночную расправу над родственником ревнивцу и его другу светит по 15 лет за решеткой.