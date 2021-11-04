В Харьковской области, Чугуевском районе, полиция выясняет обстоятельства травмирования подростка, которому оторвало фалангу пальца руки в результате взрыва пиротехнического устройства.

Сообщение о произошедшем на территории дачного кооператива Малиновской ОТГ вблизи села Коробочкино поступило в полицию 3 ноября в 14.25.

– На месте полицейские установили, что компания из пяти ребят 9-14 лет из села Коробочкино выехали на поля собирать остатки капусты. На территории дачного домовладения один из ребят нашел пиротехническое устройство и оторвал чеку, — сообщили полицейские.

В Харьковской области парню оторвало фалангу пальца в результате взрыва пиротехники / 3 фотографии

В результате взрыва 13-летний ребенок получил телесные повреждения. Товарищи парня вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавший с ранением кисти доставлен в больницу.

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Служба безопасности Украины помешала совершению нескольких терактов в Закарпатской области.

По версии следствия, преступники собирались поджечь Генеральное консульство одной из соседних стран, сжечь машины с иностранными номерами, повредить исторический памятник, а также заказать покушение на известного общественного деятеля.

Истоник: полиция Харьковской области

Фото: полиция Харьковской области