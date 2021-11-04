В Киеве произошел пожар на территории Киево-Печерской лавры. Дым шел с крыши здания. На место прибыли спасатели.

Обновлено 15.05. Спасатели ликвидировали пожар на территории Киево-Печерской Лавры в 14.45.

По данным ГСЧС, на территории Киево-Печерской лавры произошло возгорание в мастерской, где расписывают иконы, огонь распространился на крышу. Пожар возник в 13.45, а в 14.37 его локализовали на площади 100 кв. м.

– В 13.45 на территории Киево-Печерской лавры возник пожар в двухэтажном здании корпуса №68 на втором этаже (где расположена мастерская по росписи икон) с распространением на кровлю (площадь уточняется), – говорится в сообщении.

В Киево-Печерской лавре произошел пожар / 3 фотографии

В ликвидации пожара в Киево-Печерской лавре участвовали 55 сотрудников ГСЧС, на месте были привлечены 13 единиц техники.

В местных пабликах появились видео пожара в Киево-Печерской лавре.

В начале сентября в Киеве произошел пожар в Костеле святого Николая. Возгорание возникло между первым и вторым этажами исторического здания.

Никто из людей не пострадал, но огонь повредил храм и уничтожил уникальный орган. Деньги на восстановление Костела святого Николая начали активно собирать все неравнодушные.

Сейчас в храм никого не пускают, а реконструкция может начаться уже в апреле 2022 года. По предварительным подсчетам, понадобится около 75 млн грн.

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