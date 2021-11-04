70-летнего жителя Южного будут судить за изнасилование, сексуальное насилие и развращение 13 несовершеннолетних детей.

Обвинительный акт в суд направили ювенальные прокуроры Доброславской окружной прокуратуры.

За преступления сексуального характера мужчину судили неоднократно. Возвращаясь с мест для отбывания наказаний, злоумышленник несколько раз менял фамилию и места жительства.

На этот раз он предстанет перед судом за преступления, совершенные в течение 2020-2021 годов.

Следователи установили, что в течение этого времени мужчина заманивал в свое временное жилье мальчиков в возрасте от 8 до 14 лет.

Он обещал им, что позволит поиграть на игровой приставке, телефоне и накормит сладостями. Иногда даже оставлял детей у себя ночевать.

Действия сексуального характера к несовершеннолетним совершал, пользуясь их беспомощностью и физическим превосходством.

Многие из детей становились жертвой злоумышленника повторно, кто-то страдал от преступных действий в течение нескольких месяцев.

О том, что происходило в квартире, приказывал мальчикам никому не рассказывать. Все это сопровождалось психологическим давлением и угрозами.

Сейчас по ходатайству прокуратуры злоумышленник находится под стражей.

Как отмечают в Одесской областной прокуратуре, за содеянное мужчину ждет пожизненное заключение.