70-летнего жителя Южного будут судить за изнасилование, сексуальное насилие и развращение 13 несовершеннолетних детей.
Обвинительный акт в суд направили ювенальные прокуроры Доброславской окружной прокуратуры.
За преступления сексуального характера мужчину судили неоднократно. Возвращаясь с мест для отбывания наказаний, злоумышленник несколько раз менял фамилию и места жительства.
На этот раз он предстанет перед судом за преступления, совершенные в течение 2020-2021 годов.
Следователи установили, что в течение этого времени мужчина заманивал в свое временное жилье мальчиков в возрасте от 8 до 14 лет.
Он обещал им, что позволит поиграть на игровой приставке, телефоне и накормит сладостями. Иногда даже оставлял детей у себя ночевать.
Действия сексуального характера к несовершеннолетним совершал, пользуясь их беспомощностью и физическим превосходством.
Многие из детей становились жертвой злоумышленника повторно, кто-то страдал от преступных действий в течение нескольких месяцев.
О том, что происходило в квартире, приказывал мальчикам никому не рассказывать. Все это сопровождалось психологическим давлением и угрозами.
Сейчас по ходатайству прокуратуры злоумышленник находится под стражей.
Как отмечают в Одесской областной прокуратуре, за содеянное мужчину ждет пожизненное заключение.