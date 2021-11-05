В международном аэропорту Борисполь у гражданина Украины, который хотел улететь в Рим, на зеленом коридоре изъяли 111 предметов времен Третьего рейха.

В чемодане 53-летнего украинца обнаружили каски, ложки, вилки, консервный ключ, 80 монет из белого металла, пуговицы, газбак — емкость для хранения противогаза, фляги, бинокли, костяные бусы с черепами, испанские кресты (знак отличия , участвовавших в Гражданской войне в Испании в течение 1936-1939 годов), военные авиационные часы Люфтваффе, скульптурную голову Гитлера.

Голова Гитлера: украинец хотел вывезти в Италию более 100 предметов времен Третьего рейха / 3 фотографии

— Практически на всех предметах изображена свастика и надписи, связанные с деятельностью нацистской Германии и Третьего рейха, — сообщили таможенники.

Мужчина хотел продать эти предметы, чтобы компенсировать стоимость билета в Рим.

Таможенную декларацию пассажир не заполнял, соответствующих документов на право вывоза предметов, которые могут иметь историческую ценность, у него не было.

Старинные предметы изъяли и доставили на экспертизу для определения их исторической, музейной ценности и стоимости.

На мужчину составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Украинские пограничники в Черноморском порту обнаружили двух нелегалов среди груза ткани, который прибыл из Турции на теплоходе в полуприцепе грузовика.

Задержание незаконных мигрантов – это результат реализации опережающей информации оперативниками Одесского отряда совместно с сотрудниками СБУ и таможни.

Иностранцы не имели никаких документов, но назвались гражданами Сирии. Рассказали, что хотели попасть к родственникам в Италию, и каждый за так называемое путешествие в порту Турции заплатил по €7 тыс.

Источник: Киевская таможня Гостаможслужбы

Фото: Киевская таможня Гостаможслужбы