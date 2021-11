В горах Колорадо нашли останки альпиниста, пропавшего почти 40 лет назад

В национальном парке Роки-Маунтин штата Колорадо (США) обнаружили останки немецкого альпиниста Руди Модера, пропавшего почти 40 лет назад.

Мужчине на момент исчезновения было 27 лет. Он был опытным альпинистом и жил в Форт-Коллинге. Известно, что он приступил к походу через горы в Колорадо 13 февраля 1983 года. Его сосед по комнате сообщил о его исчезновении 19 февраля 1983 года.

US: GERMAN SKIER’S REMAINS BELIEVED FOUND AFTER 38 YEARS!: Rudi Moder disappeared in February 1983 after setting off on a two-to-three day ski tour of the Rocky Mountain National Park in the US state of Colorado. US authorities think they have recovered https://t.co/cIWZXEy7hN pic.twitter.com/vkXgGYuYLG

