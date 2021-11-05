В горах Колорадо нашли останки альпиниста, пропавшего почти 40 лет назад

В национальном парке Роки-Маунтин штата Колорадо (США) обнаружили останки немецкого альпиниста Руди Модера, пропавшего почти 40 лет назад.

Мужчине на момент исчезновения было 27 лет. Он был опытным альпинистом и жил в Форт-Коллинге. Известно, что он приступил к походу через горы в Колорадо 13 февраля 1983 года. Его сосед по комнате сообщил о его исчезновении 19 февраля 1983 года.

US: GERMAN SKIER’S REMAINS BELIEVED FOUND AFTER 38 YEARS!: Rudi Moder disappeared in February 1983 after setting off on a two-to-three day ski tour of the Rocky Mountain National Park in the US state of Colorado. US authorities think they have recovered https://t.co/cIWZXEy7hN pic.twitter.com/vkXgGYuYLG — worldnews24eu (@worldnews24eu) November 5, 2021

Спасатели начали искать Модера на следующий день, но более 30 см свежего снега помешал им искать альпиниста по “горячим следам”.

Единственными подсказками, которые обнаружили спасатели во время четырехдневного поиска, были тайник с едой, принадлежавшей Модеру, — его обнаружили в ущелье каньона в северо-западной части парка, а в соседней пещере нашли спальник альпиниста и другое снаряжение.

Поиски включали команды на лыжах и снегоступах, собаку, которая была научена находить людей под снегом, и вертолет. Этой весной и летом провели дополнительные обыски.

Останки Модера обнаружила группа туристов в районе Скелтон Галч в августе 2020 года. Представители парка рассказали, что тщательное расследование не могли завершить год назад, ведь им пришлось расставить приоритеты из-за двух массовых пожаров. Затем территорию парка укрыл снег.

Этим летом охранники парка вернулись в этот район и обнаружили лыжи, палки, ботинки и другие личные вещи, которые, как считают, принадлежали Модеру. Офис коронера округа Гранд в Колорадо пытался подтвердить идентичность останков с помощью стоматологических записей, но они точно не указали на Модера.

В то же время руководство парка считает дело закрытым и сотрудничает с правительством Германии над репатриацией останков.