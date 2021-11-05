5 ноября суд должен рассмотреть вопрос о принудительном отобрании образцов у подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове Николая Харьковского.

Об этом в эфире программы Право на владу сообщил адвокат пострадавших Игорь Черняк.

Заседание инициировали своим обращением органы досудебного расследования, так как подозреваемый в первый день аварии отказался от сдачи крови.

Однако захитника беспокоит тот факт, что в Украине не существует “нормальной” методики принудительного отобрания образцов.

– Это значит, что, условно говоря, любой человек, к которому применили силу из-за отказа сдавать образцы, затем обратится в Европейский суд по правам человека, еще и компенсацию от государства получит. Поэтому это большая проблема, – отмечает Игорь Черняк.

Защитник пострадавших утверждает, что в настоящее время расследование следователям усложняет определенный ряд уголовно-процессуальных норм из-за возраста подозреваемого.

– Мы имеем дело с несовершеннолетним. Этим это дело, например, отличается от ДТП с Зайцевой в 2017 году. Другой важный момент заключается в том, что во многих резонансных авариях почти сразу виновники признавали вину и шли на контакт со следствием. Николай Харьковский отказался давать какие-либо объяснения, показания и вину свою не признает, – говорит Игорь Черняк.

Адвокат напомнил, что Николай Харьковский в день аварии позвонил в полицию под вымышленным именем, чтобы сообщить об угоне машины, а затем пытался покинуть больничное учреждение.

– Только благодаря действиям правоохранителей его все же задержали, – добавляет Игорь Черняк.

Адвокат потерпевших Игорь Черняк сообщил, что по состоянию на 2 ноября сторона следствия не обращалась в суд для принудительного отбора биологических образцов у подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове 26 октября.

Напомним, что 16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский проехал на красный свет светофора на перекрестке улиц Гагарина и Одесской со скоростью более 100 км/ч и столкнулся с Chevrolet.

Последний автомобиль от мощного удара просто разорвало на части. 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте.

Трех пассажиров Infiniti – двух 19-летних парней и 16-летнюю девушку – госпитализировали в больницу.

Водителю Infiniti Николаю Харьковскому оказали помощь амбулаторно.

28 октября подозреваемому избрали меру пресечения в виде 60 суток ареста без права залога.