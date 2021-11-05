В Николаевском порту иностранцы пытались пересечь границу с женскими паспортами

В морском порту Николаева пограничники обнаружили проблемы с документами у 30 членов экипажей иностранных судов.
В ходе проверки сотрудники Госпогранслужбы обнаружили признаки подделок в паспортах моряков-египтян.
При этом в официальных бумагах пятерых граждан Египта – мужчин, значилось, что они – женского пола.
Морякам с проблемными документами отказано в пересечении государственной границы Украины.
Все они будут охраняться на своих судах до выезда из Украины.
В Польше 33-летняя гражданка Украины побила ногами рейсовый автобус. Такие действия женщины стали реакцией на отказ водителя автобуса в посадке из-за отсутствия защитной маски.
Инцидент произошел в городе Груец Мазовецкого воеводства. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
Источник: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба