В Николаевском порту иностранцы пытались пересечь границу с женскими паспортами

В морском порту Николаева пограничники обнаружили проблемы с документами у 30 членов экипажей иностранных судов.

В ходе проверки сотрудники Госпогранслужбы обнаружили признаки подделок в паспортах моряков-египтян.

При этом в официальных бумагах пятерых граждан Египта – мужчин, значилось, что они – женского пола.

Морякам с проблемными документами отказано в пересечении государственной границы Украины.

Все они будут охраняться на своих судах до выезда из Украины.

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В Польше 33-летняя гражданка Украины побила ногами рейсовый автобус. Такие действия женщины стали реакцией на отказ водителя автобуса в посадке из-за отсутствия защитной маски.

Инцидент произошел в городе Груец Мазовецкого воеводства. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба