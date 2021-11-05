В одной из гостиниц в американском городе Портленд, в штате Орегон, препарировали тело 98-летнего Дэвида Сондерса, скончавшегося от коронавируса.

Супруга пожертвовала его тело для медицинских исследований после того, как он умер в августе от Covid-19. От увиденного женщина пришла в ужас.

— Я хотела это сделать сугубо для науки, а не для того, чтобы его тело было выставлено на показ, – сказала в интервью супруга мужа Элси Сондерс.

Она описала событие “больным” и рассказала, что узнала об инциденте из новостей и теперь “пытается собраться с мыслями”.

После того, как Университет Луизианы отказался принять тело, супруга Сондерса обратилась в компанию Med Ed Labs, которая занимается поставками тел военным, правительственным и профильным организациям.

О вскрытии тела на прошлой неделе сообщил сиэтлский телеканал King 5 News. В сюжете журналистов говорилось, что зрители за просмотр вскрытия тела заплатили по $500.

На кадрах тело Дэвида Сондерса было размытым, но в один из моментов появился мужчина, который управлял процессом. В его руках были части тела умершего, которые он позже раскладывал на поверхности.

Страница мероприятия Showpass рекламировала событие 17 октября как класс “лаборатории трупов”, который вас “удовлетворит”. Известно, что за препарированием тела пришли посмотреть 70 человек.

Организатор мероприятия сказал, что его целью было “создание образовательного опыта для людей, которые заинтересованы больше узнать об анатомии человека”. В отеле, где состоялось мероприятие, заявили, что организаторы ввели персонал в заблуждение и утаили настоящую цель.

В полиции Портленда заявили, что не будут возбуждать уголовное дело из-за отсутствия состава преступления, подчеркнув, что в этом случае может иметь место только нарушение гражданских прав.

В то же время, в США инцидент вызвал шквал возмущения общественности. Компании Med Ed Labs теперь придется заплатить за кремацию Сондерса.