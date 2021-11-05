В поселке Затока 37-летний мужчина ударил молотком в голову и ножом в живот 35-летнего одессита, которого пригласил к себе домой в гости.

По данным полиции, мужчины познакомились случайно, когда один из них приехал к своим знакомым в Затоку. Гражданин пригласил жителя Одессы к себе домой, угостил алкоголем, а когда возникло недоразумение, то ударил гостя молотком и ранил ножом.

После ранения 35-летний мужчина сбежал из чужого дома и потерял сознание. На одной из улиц Затоки его обнаружил случайный прохожий, вызвавший экстренную скорую медицинскую помощь и сотрудников полиции.

Ему оказали своевременную медицинскую помощь. В полиции отметили, что его жизни больше ничего не угрожает.

После совершенного 37-летний житель Затоки начал прятаться у своих знакомых. Правоохранители разыскали его через два дня.

Мужчине сообщили о подозрении по статье 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.