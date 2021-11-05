35-летняя гражданка Украины пыталась пересечь границу Венгрии без соответствующих документов через КПП Берегшурань (Лужанка).

Когда правоохранители ее разоблачили, женщина напала на венгерского полицейского. Окружная следственная прокуратура Дебрецена предъявила ей обвинение.

Известно, что инцидент произошел 19 августа 2021 года. Для проверки документов она предоставила свой паспорт, но венгерские стражи порядка отказали ей в пересечении границы. Тогда она забрала свой паспорт и решила пересечь границу без разрешения.

Полисмен пытался остановить нарушительницу, применив к ней физическое принуждение. Женщина начала кричать, толкать правоохранителя и сопротивляться пока на нее не надели наручники.

Следственная прокуратура приняла решение о задержании украинки за насилие над должностным лицом. Позже ее допросили и поместили под арест.

Позже суд города Вашарошнамень приговорил 35-летнюю украинку к условному сроку и депортации из Венгрии.

Источник: Mukachevo.net