В Харьковской области травмировалась семилетняя девочка, которую воспитывали в доме семейного типа (семья, которая не зарегистрировала брак, однако взяла на воспитание и совместное проживание не менее пяти сирот или детей, лишенных родительской опеки).

Сообщение в полицию поступило из больницы. Медики рассказали, что к ним попал семилетний ребенок с телесными повреждениями.

Правоохранители поехали на место жительства и выяснили, что по адресу расположен дом семейного типа, в котором живут восемь детей, 49-летние муж и жена.

Полицейские пообщались с родителями и воспитанниками дома, которых вскоре временно поместили в детскую больницу. По словам отца, семилетняя девочка упала с лестницы.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что физическое насилие в отношении девочки совершил отец-воспитатель как наказание за поврежденную книгу.

По ее словам, известно о других нарушениях в отношении воспитанников ДДСТ со стороны родителей, в частности, на достойное отношение, надлежащие условия развития и воспитания.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Наибольшее наказание предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители и специалисты выясняют все обстоятельства травмы девочки.

Источник: Нацполиция, Людмила Денисова