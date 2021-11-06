Мечтала погулять на свадьбе брата: в Каменце-Подольском зверски убили женщину

Трагедия произошла в Хмельницкой области.

В Каменце-Подольском прямо вблизи школьного стадиона зверски убили женщину.

Она возвращалась с работы домой, именно тогда ее и подстерегал убийца — жестоко избил, затащил в кусты, задушил и даже брался насиловать.

На изуродованное тело наткнулась мать женщины.

38-летняя Светлана закончила свой рабочий день в магазине, в 22.00 передала смену и пошла домой. Вот только родные ее так и не дождались. Муж женщины в тот день был в командировке, так что взрослый сын Александр, которому уже 18, начал поиски матери самостоятельно.

— В двенадцать часов сидел дома, очень быстро прошло время, я даже не заметил. Смотрю на часы — 12 часов – мамы еще нет дома. Она должна была быть еще в 11. Я сел на мотоцикл и уехал. На работе ее нет, нигде нет, те тропы, где она ходила, нет ее, ходил по кладбищу недалеко там. Смотрел может, стало плохо где-то, упала, — делится сын погибшей Александр.

К поискам присоединилась и мать Светланы. Женщина решила сама пройти всю дорогу дочери от работы домой.

– Она всегда шла по этой дорожке. Я забила тревогу, потому что ее уже не было. В два часа я начала искать. А в три часа ночи мы пошли по этой дороге, — сообщила мать.

И мать свою дочь нашла. Впрочем, повода радоваться не было, потому что Светлана была мертва.

— Вот свечу фонариком, смотрю лежит как черный мешок. Я в том направлении. Смотрю мой ребенок, порванный весь, избитый, изуродованный. Это место. Здесь ирод проклятый ее убил. Голенькая лежала. Вся в синяках, – рассказала женщина.

Как объяснили семье правоохранители, причиной смерти стало удушение.

Но у женщины был пробит череп, на теле – синяки и гематомы. По предварительной версии полиции она стала жертвой нападения.

Злоумышленник пытался еще изнасиловать Светлану, о чем свидетельствует снятая одежда, но, вероятно, его кто-то испугал. Он забрал телефон жертвы и скрылся.

Жители ближайших домов говорят: уже привыкли, что на школьном стадионе собираются шумные компании, поэтому женщина могла и звать на помощь, но никто не обратил внимания на крики.

Марина, коллега убитой женщины, говорит, что Светлана была красивой и за ней нередко ухаживали покупатели, но та всегда отказывала и говорила, что любит своего мужа. Есть вероятность, что какой-то извращенец решил добиться ее силой.

Похоронили Светлану в день, когда ее брат планировал гулять свадьбу. В платье, которое она специально шила для этого праздника.

Еще больше был шок семьи погибшей, когда полицейские задержали подозреваемого: им оказался их родственник.

В ту ночь он случайно встретил Светлану и предложил провести домой.

У мужчины есть криминальное прошлое. Только в 2019 году вышел на свободу, а сидел за убийство жены. И ее он перед расправой изнасиловал шваброй.

Светлану, говорит, не хотел насиловать. Так получилось…

В результате проделанной работы и ряда экспертиз удалось доказать причастность 39-летнего жителя Каменец-Подольского к этому преступлению. Он совершился в совершении преступления. Пока ему уже объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства, сопряженного с изнасилованием, лицом, ранее совершавшим такое преступление. На время следствия подозреваемого отправят под арест. А в будущем ему грозит пожизненное заключение.