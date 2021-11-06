Силой затолкал в квартиру: в Киеве пенсионер взял в заложницы 20-летнюю девушку

В полицию Киева днем ​​позвонила испуганная девушка и умоляла спасти. Она объяснила, что ее силой затолкал в квартиру незнакомый мужчина. В считанные минуты под домом на Троещине были полицейские и спасатели, приехавшие освобождать заложницу.

В квартире, откуда звонила девушка, никто не открывал, поэтому полицейские боялись худшего. Без особого труда выломали двери в тамбур, в квартире они были значительно крепче, поэтому применили специнструменты.

Девушка спряталась в ванной. Когда хозяин отвлекся, она быстро заскочила внутрь и захлопнула дверь.

А хозяина правоохранители застали в комнате, перед телевизором. Он не мог объяснить, почему силой удерживает девушку, потому что был очень пьян. Драгер показал 2,4 промилле алкоголя в крови.

А 20-летняя пленница, немного успокоившись, рассказала полицейским, как оказалась в ловушке.

Она шла мимо этого дома. У одного из подъездов ее встретил пенсионер. Сначала спросил время, а потом попросил помочь донести тяжелый пакет. Как только они подошли к двери, мужчина вместо благодарности силой затолкал помощницу в свою квартиру и закрыл за собой дверь.

Теперь 61-летний мужчина в СИЗО. Сосед, который ремонтирует разбитую дверь его квартиры, говорит, что не верит ни одному слову жертвы.

А сосед, живущий этажом выше, вообще утверждает, что недавно видел с ним эту девушку.

Другие жители дома рассказали, что, несмотря на почтенный возраст, их сосед частенько появлялся в сопровождении молодых женщин. Его здесь знают как хорошего сантехника и электрика. Мужчина хорошо зарабатывает, лет 10 назад развелся.

Поэтому считают, что эта очередная подружка решила за что-то отомстить и разыграла целый спектакль.

Но у полиции пока другая версия. Там считают, что мужчина все же удерживал девушку, а за это грозит до трех лет тюрьмы.