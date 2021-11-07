В городе Каменское Днепропетровской области произошла трагедия. Женщина после ссоры с мужем решила покончить с собой и легла посреди автодороги.

По данным местных СМИ, во время прогулки возле дороги мужчина заявил женщине о своем желании расстаться с ней. Вероятнее всего, эта новость сильно огорчила ее.

Женщина решила покончить жизнь самоубийством и в темное время суток легла посреди проезжей части. Вскоре один из автомобилей не заметил человека на дороге и переехал женщину.

Пострадавшая погибла на месте аварии. Видео автокатастрофы попало в социальные сети. Вероятно, записи с камер видеонаблюдения могли предоставить предприятие или организация, расположенные рядом с местом аварии.

На кадрах можно заметить, как женщина легла на дорогу. Сначала рядом с ней проехал один автомобиль, не задев гражданку. Однако потом другая машина наехала на тело жительницы Каменского.

Пользователи социальных сетей напомнили, что жизнь человека – самая высокая ценность. Они призвали украинцев относиться к другим с уважением и беречь себя.

Источник: Depo.Днепр