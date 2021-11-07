Из Турции вот уже три недели не может вернуться группа украинских туристов. Все из-за следствия, проводимого турецкими правоохранителями по факту вероятного самоубийства одного из членов группы.

Что известно об этой ситуации и гибели украинца, реакции Министерства иностранных дел Украины и украинского консульства в Турции – читайте в материале Фактов ICTV.

Что известно о туристическом походе и гибели украинца?

Об инциденте проинформировала на своей Facebook-странице украинская туристка Ирина Громыко.

По ее словам, 15 октября этого года группа украинских туристов из Ровно, Киева и Запорожья прилетела в Турцию и отправилась в поход по Ликийской тропе. Это маршрут для пешеходного туризма на юге Турции. А 17 октября один из членов группы совершил самоубийство.

В комментарии BBC News Украина женщина рассказала, что эта трагедия произошла на пляже у курортного поселка Олюдениз. Погибший турист находился в сложном психологическом состоянии, постоянно звонил родственникам и друзьям, не спал.

В какой-то момент мужчина отделился от группы и совершил суицид (якобы воткнул нож себе в сонную артерию). Впоследствии он скончался в больнице.

Ирина Громыко утверждает, что свидетелем трагедии был русскоязычный мужчина не из их группы, у которого турецкая полиция не взяла ни показаний, ни контактных данных.

Тело погибшего украинца вернули в Украину, где 22 октября похоронили.

В то же время группа украинских туристов, в которую входят еще семь человек, не смогла вылететь домой из-за следственных действий.

Сначала украинцев долгое время допрашивали, а впоследствии суд запретил им покидать территорию Турции до завершения судебно-медицинской экспертизы. По утверждению Громыко, позже они выяснили, что якобы являются не свидетелями по делу, а подозреваемыми.

– Когда будут результаты – неизвестно. Сначала речь шла о неделе, потом о двух, сейчас сроки вообще не определены. Пересечь турецкую границу не можем. Каждого дома ждут семья, дети, работа… Мы вынуждены переезжать, меняем жилье с недорогого на еще более дешевое. Вводим другие меры экономии. Деньги уже заканчиваются, – пожаловалась Ирина Громыко в Facebook.

Сначала женщина писала, что украинское консульство на запросы туристов и просьбу о помощи отвечало, что не может влиять на действия турецкой стороны. Впоследствии Громыко сообщила, что дипломаты связались с украинцами и обещали с понедельника направить запросы в турецкий суд о ходе дела.

Что говорят в украинском консульстве и МИД?

В консульстве Украины в Анталии в комментарии Фактам ICTV сообщили, что версия о самоубийстве украинского туриста является основной, но не единственной.

– 18 октября консульство в рабочем порядке получило от Жандармерии района Олюдениз (провинция Мугла) подтверждение информации о смерти во время похода одного из членов указанной группы. Основная, но не единственная версия следствия – самоубийство. Тело было отправлено на вскрытие в управление судмедэкспертизы провинции Мугла, – отметил в комментарии Фактам ICTV консул Украины Эмир Рустамов.

Дипломат уточнил, что консульство установило связь с супругой погибшего и помогло в организации репатриации тела украинца (это произошло 21 октября).

Эмир Рустамов подтвердил, что другим украинским туристам, находившимся с погибшим в одной группе, турецкий суд запретил покидать Турцию до установления всех обстоятельств трагедии.

– По информации от правоохранительных органов Турции, запрет будет снят после проведения необходимых следственных действий и экспертиз. В связи с этим консульство проинформировало руководителя группы, — добавил он.

Эмир Рустамов сообщил, что дипломаты рекомендовали туристам обратиться к адвокатам, уже имеющим опыт помощи гражданам Украины. Консульство предоставило туристам контакты юристов.

– От руководителя группы был получен ответ, что они самостоятельно “контролируют” процесс с прокуратором и адвокат им не требуется. Консульство официально обратилось к турецкой стороне с просьбой по возможности ускорить следственные действия, завершение которых позволит гражданам Украины вернуться домой, — подытожил Рустамов.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии Фактам ICTV подтвердил, что Консульство Украины в Анталии занимается делом украинских туристов.

По его словам, консулы взаимодействуют с турецкими правоохранителями, которые ведут расследование, а также поддерживают связь с родственниками погибшего мужчины и туристами.

– Турецкое следствие рассматривает версию самоубийства. В то же время до завершения всех следственных действий, в частности экспертизы предмета, которым было нанесено ранение, суд временно запретил спутникам украинца покидать территорию Турции. Украинское консульство обратилось к турецкой стороне для проведения быстрого и беспристрастного расследования этого дела, а также консультирует наших граждан в контексте дальнейших шагов, — заявил Николенко.

Летом в аэропорту греческого города Ираклион на острове Крит застряли несколько сотен украинских туристов. Это произошло потому, что рейс авиакомпании WindRose, который должен был вылететь в Днепр в 8:40 утра по местному времени, был несколько раз перенесен.

А в Греции граждане Украины застряли летом из-за прекращения деятельности одной из крупнейших греческих туристических компаний Mouzenidis Travel.

Источник: Ирина Громыко, BBC News Украина