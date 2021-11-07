У Мелітополі розшукують жінку, тіло новонародженого малюка якої знайшли у смітнику

В Запорожской области, городе Мелитополь, 7 ноября жители многоэтажки обнаружили в мусорном баке тело ребенка.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, эксперты и кинолог со служебной собакой.

— Полицейскими установлено, что двое местных жителей в мусорном баке возле одного из многоэтажных домов по улице Ярослава Мудрого в Мелитополе нашли полимерный пакет, в котором находилось полотенце с завернутым в него телом ребенка, — сообщили в Мелитопольском РУП.

По информации следственно-оперативной группы, на теле новорожденного мальчика признаков насильственной смерти не было. Для установления причин смерти ребенка тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Полиция разыскивает мать ребенка.

Дело внесли в Единый реестр досудебных расследований материалы внесены по ст. 117 (Преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка с дополнительной отметкой “несчастный случай”) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Источник: Мелитопольское районное управление полиции ГУНП в Запорожской области

Фото: Мелитопольское районное управление полиции ГУНП в Запорожской области