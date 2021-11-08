ДТП в Вышгороде – подробности аварии под Киевом

В городе Вышгород произошло дорожно-транспортное происшествие на пересечении улиц Шолуденко и Ватутина. Автомобиль Skoda Fabia превысил скорость и взлетел в кювет.

По предварительным данным, машина двигалась по улице Шолуденко по направлению к улице Набережной. Мужчина, находившийся за рулем авто, нарушил правила дорожного движения.

Водитель не смог соблюсти безопасную скорость, из-за чего транспортное средство взлетело в кювет. 27-летнего мужчину госпитализировали в лечебное учреждение с многочисленными травмами и ушибами.

В настоящее время ему оказывают необходимую медицинскую помощь. По данным Национальной полиции, житель Киева работает в службе такси, а машина находилась в аренде.

Правоохранители и специалисты выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Вышгороде. Полицейские призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и беречь себя.