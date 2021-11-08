ДТП в Киеве — подробности аварии на проспекте Победы

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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Мужчина умер от травм: в Киеве автомобиль наехал на пешехода

Мужчина умер от травм: в Киеве автомобиль наехал на пешехода

В Киеве на проспекте Победы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате автокатастрофы погиб пешеход, на которого наехал автомобиль.

По данным Национальной полиции, мужчина переходил дорогу в неустановленном месте. Водитель автомобиля Mercedes 1973 года рождения совершил наезд на гражданина.

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От многочисленных травм он погиб на месте аварии. В настоящее время правоохранители выясняют личность умершего.

Следователи полиции открыли уголовное производство по статье 296 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает тюремное заключение на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без такого.

Правоохранители в рамках досудебного расследования выясняют все обстоятельства и возможные причины автокатастрофы в Святошинском районе Киева.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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