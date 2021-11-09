В Киеве на проспекте Петра Григоренко убили 26-летнего спортсмена из джиу-джитса Николай Балабатько из Запорожской области. По словам отца убитого, его сын погиб в результате конфликта, возникшего из-за украинского языка парня.

Бойцы отряда охраны, вызванные на место преступления, поймали подозреваемого в убийстве по горячим следам.

Охранники передали его полицейским, но мужчина, находясь в наручниках, был в неадекватном состоянии и снова пытался напасть на бездыханное тело спортсмена.

С самого начала конфликт видели сотрудники пивного магазина. Жертва и убийца пришли туда около 2-х ночи. Бросая друг друга оскорблениями и толкаясь, мужчины вышли из магазина. Когда аргументы кончились, мужчина выхватил нож и ударил оппонента в грудь. Только тогда продавцы нажали тревожную кнопку.

— Ударил оппонента ножом в грудь. На месте происшествия врачи констатировали смерть 27-летнего мужчины. У 26-летнего местного жителя изъяли вещественное доказательство – нож со следами вещества бурого цвета. Следователи начали уголовное производство по статье умышленное убийство, — рассказал спикер Дарницкого управления полиции Киева Евгений Ласкин.

Погибшим оказался боец ​​джиу-джитсу, Николай Балабатько – единственный сын бизнесмена из Запорожья.

Убитый горем мужчина опубликовал в сети обращение. Рассказывает, что кровавый конфликт возник якобы из-за того, что Николай говорил по-украински. И это очень не понравилось другому посетителю, выходцу из Луганска. Он позвал спортсмена на улицу, разобраться. Он согласился, но от удара ножом защититься не смог.

С Николаем уже простились в родной Кирилловке. Действительно ли украинский язык стал причиной этого зверского нападения – в полиции пока не уточняют. За умышленное убийство мужчине светит до 15 лет за решеткой.