Пожар в Яворове: подробности пожара во Львовской области

В городе Яворов Львовской области вспыхнул огонь в деревянном жилом доме. Пламя чуть не уничтожило жилье размером 10х12 м.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из здания по адресу улица Маковея, 88 Яворовского района выбивался густой дым.

Из-за сильного задымления спасателям пришлось ликвидировать пожар в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

В ГСЧС отметили, что огонь мог перекинуться на жилой дом, расположенный рядом. Однако спасателям удалось вовремя привлечь силы и технику, чтобы потушить пламя и не допустить дальнейшей вспышки огня.

Пожар удалось локализовать приблизительно через час, а еще через 13 минут — полностью ликвидировать огонь. Пламя уничтожило утеплитель крыши на площади 40 кв. м.

Для ликвидации пожара привлекли семерых спасателей из личного состава и две единицы специальной техники. К счастью, во время пожара никто не пострадал. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и возможные причины вспышки огня.