Пожар в Яворове: подробности пожара во Львовской области

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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Пламя уничтожило утеплитель крыши: на Львовщине загорелся деревянный жилой дом

Пламя уничтожило утеплитель крыши: на Львовщине загорелся деревянный жилой дом

В городе Яворов Львовской области вспыхнул огонь в деревянном жилом доме. Пламя чуть не уничтожило жилье размером 10х12 м.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из здания по адресу улица Маковея, 88 Яворовского района выбивался густой дым.

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Из-за сильного задымления спасателям пришлось ликвидировать пожар в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

В ГСЧС отметили, что огонь мог перекинуться на жилой дом, расположенный рядом. Однако спасателям удалось вовремя привлечь силы и технику, чтобы потушить пламя и не допустить дальнейшей вспышки огня.

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Пожар удалось локализовать приблизительно через час, а еще через 13 минут — полностью ликвидировать огонь. Пламя уничтожило утеплитель крыши на площади 40 кв. м.

Для ликвидации пожара привлекли семерых спасателей из личного состава и две единицы специальной техники. К счастью, во время пожара никто не пострадал. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и возможные причины вспышки огня.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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