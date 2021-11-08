Спустя шесть лет после взрывов на артиллерийских складах в Сватово Луганской области дело дошло до суда. В результате инцидента, произошедшего 29 октября 2015 года, уничтожена военная техника на более чем 18 млн грн.

Следователи установили, что два командира артиллерийских подразделений расположили подразделения и военную технику в непосредственной близости от ракетно-артиллерийского вооружения.

Из-за диверсии на складе произошел пожар, вызвавший детонацию боеприпасов, которые разлетелись и уничтожили технику, в частности РСЗО Ураган и транспортно-заряжающие машины к ним.

Обвинительные акты в отношении этих офицеров ВСУ направлены в суд. Военнослужащим инкриминируется халатное отношение к военной службе в условиях особого периода – ч. 3 ст. 425 УК Украины.

Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

В то же время ГБР продолжает расследование для установления лиц, причастных к диверсии на артскладе в Сватово.