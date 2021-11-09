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Факты / Происшествия

Разбил шесть машин: в Киеве водитель такси устроил масштабное ДТП

Мария Степанюк редактор ленты
ДТП на Бажана

В Киеве на проспекте Бажана водитель такси стал виновником масштабной аварии. В результате инцидента он разбил шесть машин.

Инцидент произошел днем ​​во вторник, 9 ноября. За рулем автомобиля Hyundai такси Bolt находился иностранец. Он задел автомобиль Ford, который от удара рикошетом влетел в фуру, а сам Hyundai вылетел на тротуар, где снес забор стоянки, повредил четыре автомобиля и лег на бок.

Разбил шесть машин: в Киеве водитель такси устроил масштабное ДТП / 3 фотографии

В результате ДТП чудом никто не пострадал. Очевидцы аварии рассказали, что водитель такси ехал со скоростью более 100 км/ч и “играл в шашки” между рядами.

После столкновения с Ford водитель такси потерял управление транспортным средством и влетел в припаркованные автомобили.

Полицейские предложили таксисту пройти алкотест на месте. Драгер показал, что мужчина был трезв.

На место инцидента прибыла полиция, два экипажа ГСЧС и скорая помощь. Правоохранители устанавливают окончательные причины дорожно-транспортного происшествия.

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Фото: Магнолия-ТБ

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