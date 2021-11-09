Перемышлянский районный суд Львовской области приговорил к девяти годам за решеткой 31-летнего жителя села Белое за убийство своей на два года старшей сожительницы.

Женщина умерла 19 марта после того, как осужденный избил ее кочергой, потому что она встретилась со знакомыми во Львове.

На теле погибшей эксперты обнаружили многочисленные переломы, кровоподтеки и ссадины.

По их сведениям, смерть наступила от острой внутренней кровопотери после разрыва легких обломками ребер и разрыва селезенки.

Телесные повреждения были нанесены незадолго до наступления смерти.

Во время судебного заседания мужчина вину признал полностью, однако от дачи показаний отказался.

Следователям 31-летний житель села Белое рассказывал, что избил сожительницу кочергой, чтобы научить ее правильно вести себя и не обманывать.

По его словам, “воспитательный процесс” продолжался с 21.00 18 марта до 04.00 19 марта.

Мужчина рассказал, что под утро женщина смогла самостоятельно смыть кровь с головы. Сожитель помог ей переодеться в спортивный костюм, надел ей на голову мокрую шапку, положил на кровать и лег рядом.

Когда в 08.00 проснулся, уже не смог ее разбудить.

После того мужчина отправился к соседям, чтобы вызвать скорую и полицию, а затем, испугавшись, пошел пешком в сторону Львова. Задержали полицейские его в вечером в 20.00.

Источник: Единый реестр судебных решений