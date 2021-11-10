В Киеве 9 ноября посреди дня люди полтора часа вынуждены были наблюдать, как пожилая женщина висит на высоте в несколько метров, не в силах ничем помочь.

Чтобы получить освободить ее, спасателям пришлось пилить металлическую конструкцию.

— Киевляне увидели невероятно страшную картину – на высоте несколько метров от земли, на балконе 7-го этажа, неподвижно завис человек. Пенсионерка натолкнулась на огромный металлический крюк и застряла прямо на балконе своих соседей, — сообщил корреспондент.

К сожалению, медикам 79-летнюю женщину на земле передали уже мертвой.

Как оказалась она в смертной ловушке.

— Даже не поняли сразу – мужчина это или женщина. Но наперебой бросились вызвать спасателей и медиков. Первый звонок поступил от жителей 6-го этажа, — передают очевидцы.

Ужасные кадры сняли очевидцы трагедии.

Они и рассказали и жуткие детали: пожилая женщина, упавшая сверху, странным образом зависла между этажами и ударилась об их балкон, взорвав тело стекло.

Но когда спасатели наконец подняли лестницу – последняя надежда угасла – пенсионерка была уже мертвой. Был ли хоть малейший шанс спасти потерпевшую женщину?

Огромный металлический крюк насквозь проткнул голову несчастной. Хозяйка квартиры, под окном которой это произошло, к балкону, говорит, до сих пор боится подходить.

Но кто же эта женщина, погибшая такой жуткий смертью?

Умершею оказалась 79-летняя Лидия Григорьевна. Пенсионерка жила здесь вместе с сыном, его женой и немощной свахой. Родственники погибшей, от горя едва могут говорить.

В тот роковой день, предполагают, пожилые женщины, на время, остались в квартире сами – без присмотра своих взрослых детей.

Что дело не только в возрастных изменениях. Пожилая женщина якобы недавно переболела коронавирусом. Физическое состояние, по мнению врачей, позволяло Лидии Григорьевне находиться дома, а вот морально, как рассказывали ее родные, она чувствовала себя подавленной. Действительно ли пенсионерка сама решилась на роковой шаг из окна, или же не удержалась и упала случайно? Все обстоятельства ее трагической гибели выясняют.