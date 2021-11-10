Ошибки на дороге, которые уносят жизни: топ ДТП в Украине

Каждый день на дорогах Украины случаются смертельные аварии. Одни водители игнорируют красный свет на светофоре, другие садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения или вообще без водительских прав. Нередко виновниками аварий становятся пешеходы, переходящие дорогу в неподходящих местах.

Чрезвычайные новости собрали подборку резонансных ДТП, которые произошли в разных городах Украины.

В Киеве пешеход решил пройти напрямую восемь автомобильных полос. Каким-то чудом мужчина преодолел почти половину пути, но в нескольких метрах от отбойника его сбил Mercedes-Benz.

Удар был настолько мощный, что с пострадавшего даже обувь слетела – он мгновенно погиб. Водитель внедорожника говорит, что ехал не быстро, но пешехода в темной одежде увидел поздно.

В Черкассах водитель BMW решил проскочить на красный свет, но на перекрестке задел сразу два автомобиля – Volkswagen и Жигули.

Водитель Volkswagen чудом уцелел, чего не скажешь об автомобиле. А вот BMW от ударов с обоих сторон рассыпался на запчасти, даже колеса повылетали. А 22-летний водитель не только себя покалечил, но и 47-летнюю водителя ВАЗа. С травмами головы и многочисленными ушибами их забрали в больницу.

В Сумской области 29-летний мужчина сел за пьяный руль и повез кататься по селу трех товарищей. Водитель не удержал руль и грузовик опрокинулся. Нарушитель выбрался из кабины невредимым, но его пассажиров пришлось вызволять из-под металлических обломков спасателям.

Их придавило рычажным кузовом. Двух школьников 14 и 15 лет удалось извлечь живыми, а вот 18-летний юноша погиб.

Сокрушительная авария произошла в Черкасской области. После мощного столкновения с грузовиком легковушка вылетела на обочину. 44-летнего мужчину, который был за рулем, с переломом бедра отвезли в ближайшую больницу. А вот водитель тяжеловоза не пострадал. Предварительно правила дорожного движения нарушил именно шофер легковушки.

В Киеве водитель КАМАЗ остановился купить сигареты, но забыл поставить грузовик на ручной тормоз. Автомобиль тронулся, протаранил Жигули и влетел в многоэтажку. К счастью, никто не пострадал. Устояла и стена жилого дома, а вот легковушке теперь нужен ремонт.

На столичном проспекте Победы во время аварии пострадал полицейский. Он вместе с коллегами как раз оформлял ДТП. Renault не сориентировался и догнал BMW, вдруг в автомобили влетел еще и внедорожник.

Полицейского зажало между авто, он получил перелом ноги, задел и водителя Renault. И пока пострадавших приводили в чувство, водитель Hyundai покинул авто на дороге и скрылся. Задержали мужчину под подъездом дома, где он живет. Выяснилось, что он был пьяным.