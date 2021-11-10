Издевались над больной бабушкой: в Киеве сообщили о подозрении трем юношам

В Киеве сообщили о подозрении трем молодым людям, которые поиздевались над 76-летней бабушкой. Юноши направляли на прикованную к постели пенсионерку предмет, похожий на пистолет, нажав на спусковой крючок, и дерзко смеялись.

Весь процесс ребята снимали на видео, потом один из них опубликовал кадры на своей странице в Instagram.

Инцидент произошел в Оболонском районе столицы на улице Героев Днепра. В прокуратуре рассказали, что 76-летняя женщина уже пять лет не встает с постели, а не разговаривает – три года.

Подозреваемыми оказались местные жители 2001, 2002 и 2003 годов рождения. Двое из них пришли в гости к другу, в чьей квартире проживает пенсионерка.

Молодым людям сообщили о подозрении по ст. 296 УК (хулиганство). За совершенное им грозит до четырех лет лишения свободы.

Видео, на котором молодые люди издевались над бабушкой, недавно появилось в интернете. Пользователи соцсетей негативно отреагировали на действия юношей, обвинив их в жестокости.

Потом ребята обнародовали видео с извинениями. Они признались, что хотели “просто приколоться” и заверили, что подобное больше не повторится.

Полиция Киева отреагировала на инцидент, открыв уголовное производство по факту домашнего насилия (ст. 126-1 УКУ).