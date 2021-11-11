Двое детей, пострадавших во время ДТП в Харькове сегодня, находятся в больнице. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

– По предварительной информации медиков, состояние пострадавших в ДТП детей оценивается как средней тяжести, но тщательный осмотр еще продолжается, – сообщили в Харьковском городском совете.

Уточненную информацию обещают предоставить после полного осмотра детей врачами.

11 ноября в Харькове произошло ДТП на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской. Внедорожник Toyota Land Cruiser сбил двух пешеходов, двигавшихся по зебре.

На кадрах, появившихся в социальных сетях, видно, как водитель проехал на красный свет светофора.

Девушку отбросило, а парня Toyota на переднем колесе протянула еще несколько метров, прежде чем остановилась. После этого водитель внедорожника вышел из авто.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что виновника ДТП в Харькове задержали. Полиция подозревает, что водитель Toyota находился под действием психотропных или наркотических веществ.