В Ровенской области подожгли автомобиль народного депутата от Слуги народа

В Ровенской области сегодня ночью подожгли автомобиль, который принадлежит народному депутату от фракции Слуга народа Александру Аликсийчуку.

Об инциденте сообщил помощник Аликсийчука и депутат Дубенского городского совета от Слуги народа Артур Быць. Именно он пользовался этой машиной.

Депутат отметил, что все произошло в городе Дубно около двух часов ночи. Автомобиль Skoda Karoq стоял припаркованным на территории частного хозяйства.

— Накануне в мой адрес неоднократно раздавались угрозы физической расправы. И вот именно перед сессией Дубенского горсовета они перешли к конкретным действиям. Обращаюсь к тем, кто заказал это преступление – меня не запугать. Я буду продолжать свою политическую деятельность во благо Дубенщины. К сожалению, 90-е не для всех закончились, — отметил помощник нардепа.

Быць видит в происшедшем политический подтекст.

— Сейчас установлено, что неизвестный проник во двор и бросил под иномарку зажигательную смесь. 46-летний дубенчанин, пользовавшийся автомобилем, самостоятельно погасил пламя, — сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ровенской области.

С места происшествия криминалисты изъяли пластиковую емкость с остатками горюче-смазочных материалов.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до десяти лет.

По словам руководителя отдела коммуникации ГУ ЧП в области Марии Юстицкой, пока еще не установлено, как долго автомобиль находился в пользовании жителя города Дубно, и каковы мотивы совершения преступления.

Фото: Артур Быць