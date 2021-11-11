11 ноября в Харькове автомобиль Toyota сбил двух детей на пешеходном переходе. Авария произошла на проспекте Науки.

Виновник ДТП на проспекте Науки задержан. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Полиция подозревает, что водитель Toyota находился под действием психотропных или наркотических веществ. В настоящее время он проходит тест.

По данным главы МВД, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 309 УК (незаконное производство или хранение наркотических средств). Однако дело закрыли год назад и оно не дошло до суда.

К счастью, дети, пострадавшие в аварии в Харькове на проспекте Науки, остались живы. Их отвезли в больницу.

Денис Монастырский заверил, что виновник аварии обязательно понесет ответственность, а по поводу закрытого дела будут разбираться с прокуратурой.

ДТП в Харькове произошло на проспекте Науки днем. Двое детей двигались по зебре, когда их сбил водитель Toyota Land Cruiser.

Очевидцы аварии рассказали, что мужчина хотел проскочить на зеленый свет светофора, но не успел.

От удара девочку отбросило, а парня машина протянула еще несколько метров, прежде чем остановиться. В полиции сообщили, что пострадавшими оказались 13-летние подростки.

Они получили ушибы, но травмы не угрожают жизни.

Читайте: 16-летний Николай Харьковский отказался сдавать кровь вопреки решению суда