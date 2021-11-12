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Турка, скрывавшегося после убийства женщины в Ровно, задержали

Абрамова Юлия редактор ленты
Турка, скрывавшегося после убийства женщины в Ровно, задержали

Гражданина Турции Каратаса Экрема — главного подозреваемого в жестоком убийстве 38-летней жительницы Ровно, задержали.

48-летнего иностранца-злоумышленника искали полицейские чуть ли не со всей Украины после того, как его гражданскую жену Оксану нашли мертвой с проломленной головой в арендованной квартире.

Туда она вошла вместе с Экремом. Оттуда – он уже вышел сам.

Неделю он был в путешествиях, успел побывать в нескольких областях, но, наконец, снова вернулся на место расправы.

Убийца пришел на кладбище, чтобы найти могилу своей жертвы, которую убил металлической палкой.

Уже на первом допросе турок признался в убийстве и рассказал, что причиной расправы стали совсем не деньги, как сначала предполагали следователи, а ревность.

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