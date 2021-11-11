Украина депортировала криминального авторитета из санкционного списка СНБО

Принудительная депортация с запретом въезда на три года – из Украины выдворили 33-летнего гражданина Азербайджанской Республики, попавшего под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины как криминальный авторитет.

– Мужчина входит в семейное окружение одного из воров в законе. Имея связи в криминальной среде, контролировал деятельность этнических преступных групп, специализировавшихся на имущественных преступлениях, в том числе вымогательствах, – объяснили в МВД.

Этот мужчина в начале ноября незаконно попал в Украину. Когда об этом узнали сотрудники управления стратегических расследований столичной полиции, правоохранители установили его местонахождение и вместе с Государственной миграционной службой принудительно вернули в Азербайджан.

В конце июля из Украины депортировали криминального авторитета, который был “смотрящим” за одним из городов Полтавской области. Его вернули в РФ.

Причиной депортации стало решение Совета нацбезопасности и обороны о применении специальных персональных санкций в отношении субъектов повышенного преступного влияния.