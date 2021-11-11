11 ноября в Харькове на проспекте Науки водитель Toyota Land Cruiser сбил детей на пешеходном переходе. Мужчину задержали.

В полиции Харькова сообщили, что водитель авто находился на условном сроке из-за кражи. В мае этого года он был приговорен к трем годам лишения свободы с испытательным сроком на один год.

Против виновника ДТП на проспекте Науки в Харькове открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

34-летнему мужчине грозит заключение на срок от трех до восьми лет.

Кроме кражи, у мужчины были проблемы с законом из-за наркотиков. Как рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский, ранее виновник ДТП привлекался к уголовной ответственности по ст. 309 УК (хранение или распространение наркотиков).

Однако дело закрыли и оно не дошло до суда. Глава МВД пообещал разобраться в этом вопросе.

Кроме того, полиция подозревает, что во время совершения ДТП водитель Toyota Land Cruiser был под наркотиками. В настоящее время он проходит соответствующий тест.

ДТП в Харькове на проспекте Науки произошло около 15.20. Водитель иномарки наехал на двоих подростков, переходивших пешеходный переход.

Очевидцы говорят, что он хотел проскочить на зеленый свет, но не успел.

13-летнюю девочку от удара отбросило, а ее ровесника машина протянула еще несколько метров. Подростки остались живы, они получили ушибы, но угрозы для жизни нет.