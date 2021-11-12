В социальных сетях появились кадры плачевного состояния киевского моста Патона, соединяющего левый и правый берега столицы.

На видео с камер наблюдения можно заметить, как с моста сыплются камни и довольно большие куски гранита.

Пользователи социальных сетей на видео ужасного состояния моста отреагировали улыбкой и шутками, вспомнив недавнее интервью городского главы Киева Виталия Кличко. Тогда он сказал, что “каждое утро молится, чтобы с мостом Патона все было хорошо”.

Мэр отметил, что реконструкция моста Патона обойдется Киеву, по меньшей мере, в $500 млн.

Мост Патона был введен в эксплуатацию 5 ноября 1953 года. Переправа давно нуждается в капитальном ремонте, но на данный момент мост уже находится в критическом состоянии.

Длина переправы – 1 543 метра. Мост является частью Малой окружной дороги.

В июле 2021 года в Киеве частично обрушился путепровод возле станции метро Берестейская. Тогда осыпался защитный слой бетона и части перильного ограждения Берестейского моста.