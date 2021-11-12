Ночью в Днепре из-за пожара в девятиэтажке на проспекте Героев спасатели эвакуировали из дома восьмерых человек, в том числе и одного ребенка.

На свежий воздух людей вывели из-за сильного задымления в доме. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

Сообщение о пожаре в квартире на втором этаже к спасателям поступило 11 ноября в 23.33.

Локализовать возгорание удалось в 23.56, а ликвидировать – в 00.16.

Тушили пожар с помощью трех единиц техники десять спасателей.

Огонь повредил домашнее имущество в комнате квартиры на площади 18 кв. м.

В Днепре из-за пожара в доме эвакуировали людей / 4 фотографии

Причина пожара устанавливается.