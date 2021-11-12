В Харькове нетрезвая женщина уронила полуторагодовалую дочь, когда переходила дорогу с оживленным движением прямо между машинами.

Ребенок упал на спину, потому что мать, потеряв равновесие, перецепилась, пока ссорилась с водителями.

Когда полицейские установили место жительства 36-летней женщины, то дома ее не застали. Малышню мать передала своей старшей дочери и подалась прочь.

Полуторагодовалую Эмилию осмотрели врачи и забрали в больницу.

По словам инспектора ювенальной превенции Харьковского районного управления полиции №2 Павла Цымбала, серьезных травм девочка не получила – на голове у нее обнаружили шишку.

Теперь чиновники будут ходатайствовать в суде об изъятии ребенка. Вряд ли будут жить с матерью и ее 17-летняя дочь и 15-летний сын.

– Старших детей, скорее всего, заберет отец, – говорит прес-секретарь прокурора Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Соседи о детях Яны отзываются лишь положительно. Говорят, что знают их почти с рождения, и в течение этого времени с ними не было никаких проблем.

– Старшая девочка закончила школу и поступила в колледж или училище. Сын, кажется, учится на автомеханика. Детки очень хорошие, спокойные и приветливые, – говорит соседка Екатерина.

В службе по делам детей уверяют: семью держали на контроле и постоянно помогали, но 36-летняя Яна так и не исправилась.

Руководитель управления Александр Малько отмечает, что специалисты помогли получить паспорт старшей дочери женщины, передавали семье продукты питания и стройматериалы для ремонта крыши над детской комнатой.

Сейчас женщина проживает с тремя детьми в небольшой части дома, разделенной на несколько семей. Внутри помещения – сплошная антисанитария: грязь на полу и стенах, повсюду пустые бутылки, а по кровати бегают тараканы.

В Харькове мать уронила годовалого ребенка на дорогу, пока ссорилась с водителями / 4 фотографии

Со съемочной группой Надзвичайних новин, которой удалось дождаться женщину возле дома, 36-летняя Яна общаться отказалась. С угрозами и руганью вытолкала журналистов за забор дома.

Сейчас правоохранители решают вопрос о привлечении матери к административной ответственности.

Как утверждают в полиции, наказывать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей ее будут не впервые.