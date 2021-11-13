В Ивано-Франковске мальчик застрял в кресле кинотеатра – пришлось вызвать ГСЧС

В Ивано-Франковске мальчик застрял в кресле кинотеатра, расположенном в местном ТРЦ.
Ребенка попытались вытащить родители и администрация заведения, однако ничего не помогло.
На место прибыли сотрудники ГСЧС. Спасатели установили, что мальчика зажало в кресле между спинкой и сиденьем.
Сотрудники ГСЧС с помощью специального инструмента вытащили ребенка. После этого мальчика осмотрели медики – с ним все в порядке.
Недавно спасатели вызволили из ловушки двух человек в Трускавце. Жители города упали в яму, глубиной около четырех метров. Кроме того, на дне лежал мусор.
Сотрудники ГСЧС взяли лестницу и опустились в яму, после этого они обвязали людей ремнями и спасательной веревкой и вытащили на поверхность.
Пострадавших осмотрели медики — значительных травм у них не было.
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