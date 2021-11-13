В Ивано-Франковске мальчик застрял в кресле кинотеатра – пришлось вызвать ГСЧС

В Ивано-Франковске мальчик застрял в кресле кинотеатра, расположенном в местном ТРЦ.

Ребенка попытались вытащить родители и администрация заведения, однако ничего не помогло.

На место прибыли сотрудники ГСЧС. Спасатели установили, что мальчика зажало в кресле между спинкой и сиденьем.

Сотрудники ГСЧС с помощью специального инструмента вытащили ребенка. После этого мальчика осмотрели медики – с ним все в порядке.

Недавно спасатели вызволили из ловушки двух человек в Трускавце. Жители города упали в яму, глубиной около четырех метров. Кроме того, на дне лежал мусор.

Сотрудники ГСЧС взяли лестницу и опустились в яму, после этого они обвязали людей ремнями и спасательной веревкой и вытащили на поверхность.

Пострадавших осмотрели медики — значительных травм у них не было.

Читайте: