В исправительной колонии временно оккупированной Макеевки умер плененный 37-летний украинец Руслан Макарец. Его смерть наступила в результате ножевых ранений.

Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в социальной сети Facebook.

— Получила шокирующее известие о смерти Руслана Макарца в Макеевской исправительной колонии №32, расположенной на временно оккупированной территории Донецкой области. Смерть наступила в результате ножевых ранений, — отметила она.

Украинца задержали российские наемники в марте 2019 года на территории временно оккупированной Горловки. Его незаконно приговорил так называемый “Верховный суд ДНР” к 13 годам пребывания за решеткой за якобы “шпионаж в пользу украинских специальных служб”.

Денисова подчеркнула, что украинское правительство пыталось сделать все для того, чтобы освободить Руслана Макарца из плена. Однако Российская Федерация заблокировала реализацию Минских договоренностей. Последний раз незаконно лишенных свободы украинцев из ОРДЛО передали в апреле 2020 года.

По словам уполномоченной по правам человека, в настоящее время на временно оккупированных территориях в тюрьмах находятся более 300 украинцев. Среди них 224 гражданина — на Донетчине, а 77 человек — в Луганской области.

Денисова убеждена, что из-за остановки процесса освобождения жизни и безопасности украинцев в местах несвободы в ОРДЛО могут находиться под угрозой. По ее словам, с начала года в колониях из-за противоправной деятельности оккупантов погибли четверо украинцев.

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Фото: Людмила Денисова