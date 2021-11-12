Водитель Toyota Land Cruiser, сбивший двух подростков в Харькове, был в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщил спикер прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко.

— Проведен химический анализ мочи водителя. В момент ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения метадоном, — объяснил Чубенко.

Спикер прокуратуры рассказал, что сам водитель объяснял следователям нарушение правил дорожного движения тем, что якобы отвлекся на телефон. То, что он был под действием наркотиков, мужчина отрицает.

ДТП в Харькове на проспекте Науки произошло вечером 11 ноября. Внедорожник Toyota Land Cruiser сбил двух пешеходов.

В результате аварии травмы получили 13-летние подростки – парень и девочка. По словам очевидцев, водитель внедорожника хотел проскочить на зеленый свет, но не успел и врезался в пешеходов на зебре.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что у мужчины уже были проблемы с законом из-за наркотиков. Ранее виновника ДТП привлекали к уголовной ответственности по ст. 309 УК (хранение или распространение наркотиков). Но тогда дело почему-то закрыли и оно не дошло до суда.

В то же время в полиции Харькова сообщили, что водитель авто находился на условном сроке из-за кражи. В мае этого года его приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком на один год.

Источник: Общественное