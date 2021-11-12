Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения водителю Toyota Land Cruiser, который сбил двух подростков на переходе 11 ноября.

Подозреваемый был заключен под стражу на два месяца с правом внесения залога в размере 340,5 тыс. грн.

Адвокат 34-летнего виновника ДТП на проспекте Науки отказалась от комментариев.

ДТП в Харькове произошло 11 ноября около 15.20. Водитель Toyota Land Cruiser наехал на двух 13-летних подростков, которые в этот момент переходили дорогу на зебре.

По словам очевидцев, мужчина хотел проскочить на зеленый свет светофора, но не успел.

После столкновения с авто девочку отбросило, а парня автомобиль проволок еще несколько метров. К счастью, дети остались живы. Они получили травмы, но жизни ничего не угрожает.

Позже правоохранители арестовали виновника ДТП. Выяснилось, что у него есть условный срок за кражу, а раньше против него открывали дело из-за наркотиков.

Экспертиза выяснила, что за рулем житель Харькова находился под действием наркотиков – в биологических образцах обнаружили метадон.

11 ноября 34-летнему водителю Toyota Land Cruiser вручили подозрение. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.