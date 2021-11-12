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Факты / Происшествия

Водителя, сбившего детей в Харькове, взяли под стражу с залогом более 340 тыс. грн

Людмила Богданова редактор ленты
дтп харків

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения водителю Toyota Land Cruiser, который сбил двух подростков на переходе 11 ноября.

Подозреваемый был заключен под стражу на два месяца с правом внесения залога в размере 340,5 тыс. грн.

Адвокат 34-летнего виновника ДТП на проспекте Науки отказалась от комментариев.

ДТП в Харькове произошло 11 ноября около 15.20. Водитель Toyota Land Cruiser наехал на двух 13-летних подростков, которые в этот момент переходили дорогу на зебре.

По словам очевидцев, мужчина хотел проскочить на зеленый свет светофора, но не успел.

После столкновения с авто девочку отбросило, а парня автомобиль проволок еще несколько метров. К счастью, дети остались живы. Они получили травмы, но жизни ничего не угрожает.

Позже правоохранители арестовали виновника ДТП. Выяснилось, что у него есть условный срок за кражу, а раньше против него открывали дело из-за наркотиков.

Экспертиза выяснила, что за рулем житель Харькова находился под действием наркотиков – в биологических образцах обнаружили метадон.

11 ноября 34-летнему водителю Toyota Land Cruiser вручили подозрение. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Источник: Нацполиция

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