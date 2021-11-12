Водителю Toyota Land Cruiser, сбившему двух подростков на пешеходном переходе, вручили подозрение. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

34-летний мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 286-1 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Виновнику аварии на проспекте Науки в Харькове грозит заключение на срок от трех до восьми лет с запретом управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

Экспертиза установила, что водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. По словам спикера прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко, в моче мужчины нашли метадон.

ДТП в Харькове произошло около 15.20 11 ноября. Водитель Toyota Land Cruiser сбил двух подростков, переходивших дорогу на пешеходном переходе.

От удара 13-летнюю девочку отбросило, а ее ровесника машина протянула еще несколько метров. Дети получили телесные повреждения, однако их жизни ничего не угрожает.

Вскоре полиция Харькова арестовала водителя Toyota Land Cruiser. Оказалось, что у него есть условный срок из-за кражи.

Также глава МВД Денис Монастырский рассказал, что раньше у этого гражданина были проблемы с наркотиками. Против него открывали дело, но потом его почему-то закрыли, и оно не дошло до суда.

Монастырский пообещал разобраться.

Источник: Харьковская областная прокуратура