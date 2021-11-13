В селе Лозино Львовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Mercedes-Benz Sprinter не смог справиться с управлением и перекинулся в кювет.
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в автокатастрофе погибла пассажирка автомобиля, находившаяся под перевернутым транспортным средством.
Водитель и еще один пассажир получили травмы разной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали в клиническую больницу скорой медицинской помощи во Львове.
В ГСЧС отметили, что авария произошла утром в субботу, 13 ноября. Спасатели с помощью гидравлического домкрата смогли уволить тело погибшей женщины из-под автомобиля.
Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекли семерых работников спасательной службы и две единицы специальной техники.
По данным Национальной полиции, за последние сутки на территории Украины произошло 515 аварий, в результате которых погибли девять человек и пострадали 83 гражданина.
С начала 2021 года в Украине произошло более 154 тыс. автокатастроф, из-за которых умерло более 2,5 тыс. человек и еще почти 25 тыс. травмировались.