В селе Лозино Львовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Mercedes-Benz Sprinter не смог справиться с управлением и перекинулся в кювет.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в автокатастрофе погибла пассажирка автомобиля, находившаяся под перевернутым транспортным средством.

Водитель и еще один пассажир получили травмы разной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали в клиническую больницу скорой медицинской помощи во Львове.

В ГСЧС отметили, что авария произошла утром в субботу, 13 ноября. Спасатели с помощью гидравлического домкрата смогли уволить тело погибшей женщины из-под автомобиля.

Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекли семерых работников спасательной службы и две единицы специальной техники.

По данным Национальной полиции, за последние сутки на территории Украины произошло 515 аварий, в результате которых погибли девять человек и пострадали 83 гражданина.

С начала 2021 года в Украине произошло более 154 тыс. автокатастроф, из-за которых умерло более 2,5 тыс. человек и еще почти 25 тыс. травмировались.