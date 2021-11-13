В лесу в Черкасской области нашли тело погибшего 22-летнего мужчины, разыскиваемого с июля 2021 года. Тогда украинец ушел из дома на встречу с другом, после которой так и не вернулся.

Об этом рассказала представитель Главного управления Национальной полиции Черкасской области Зоя Вовк. По ее словам, утром 13 ноября мумифицированное тело обнаружили в лесу, расположенном на территории села Городецкое.

Полицейские выяснили, что погибший – 22-летний Андрей Демчук. Мужчину разыскивали близкие люди и правоохранители более четырех месяцев с июля этого года.

Его мумифицированное повешенное тело нашел в лесу охотник, который сообщил в полицию. Накануне 22-летний мужчина ушел из дома и не вернулся, после чего Андрея объявили в розыск.

По предварительным данным, смерть жителя Черкасской области могут квалифицировать как самоубийство, однако после установления точной причины смерти с помощью судебно-медицинской экспертизы.

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Источник: Суспільне Новини